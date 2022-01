Zvonjenja ne bodo več pogrešali

Dolinski zvonovi farne cerkve sv. Urha bodo ponovno zazvonili. A samo med 8. in 21. uro, kot je odredil tržaški tožilec Federico Frezza, ki je po približno dveh tednih preklical njihov zaseg. Do skrajne odločitve je tožilec prišel potem, ko je nekaj vaščanov vložilo ovadbo zaradi preglasnega zvonjenja, veliko več pa jih je že junija 2020 podpisalo prošnjo, da bi zvonjenje prilagodili potrebam nekaterih prebivalcev. Zanimiv primer, ki je pritegnil pozornost vsedržavnih medijev, je povzročil nemalo trenj na vasi, saj so člani katoliške in širše skupnosti tišino zvonov sprejeli kot hud udarec slovenskim tradicijam.

Novica o preklicu zasega je župnijo dosegla danes dopoldne. Frezza je očitno dobil neko vmesno pot in zvonove sprostil na dan, ko so verniki v podporo župnika Klemena Zalarja organizirali koncert openskega moškega zbora Stane Malič. Župnik, ki se sprostitve sicer veseli, pa se bo vendarle moral držati nekaterih omejitev. Vsako uro, kot rečeno med 8. in 21., bodo lahko zvonovi zvonili največ eno minuto, skupno pa največ 15 minut na dan. Avemarijo bodo lahko odzvonil ob 8., 12. in 20. uri tudi vsak dan za največ eno minuto.