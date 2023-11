Fotoutrip ‘23 - november

V petek, 20. oktobra 2023, je OŠ Alberta Sirka iz Križa obiskala Godba iz Nabrežine. Zelo smo se zabavali in se marsikaj naučli. ( Sandra Poljšak )

Drage bralke, dragi bralci! Tudi letos smo zelo radovedni, kje in kako preživljate svoje počitnice, predvsem pa, ali je v vaši potovalki prostor tudi za Primorski dnevnik. Mi seveda upamo, da ja in vas zato vabimo, da vanjo položite tudi časopisni izvod ali spletni Primorski dnevnik in mu nato, kjerkoli pač preživljate počitnice, posvetite enega od svojih posnetkov.