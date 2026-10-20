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Bryan Adams bo pel v Trstu

Kanadaski roker bo z askustičnim koncertom nastopil v gledališču Rossetti

Spletno uredništvo |
Trst |
20. okt. 2026 | 11:53
    Bryan Adams bo pel v Trstu
    Pevec in kitarist Bryan Adams
Dark Theme

Nekatere njegove pesmi so del svetovne glasbene zakladnice: Summer of '69, Heaven, (Everything I Do) I Do It for You, Please Forgive Me ... in kanadski roker Bryan Adams jih bo 2. februarja 2027 zapel na odru gledališča Rossetti. V Trst prihaja v sklopu turneje Bare Bones - Acoustic Solo Show, ki ga bo popeljala po številnih italijanskih in evropskih gledališčih. Vstopnice za tržaški akustični koncert bodo naprodaj od petka, 23. oktobra, ob 12. uri.

Pred tem bo sicer Adams v soboto, 12. decembra 2026, v okviru velike svetovne turneje Roll With The Punches nastopil v ljubljanski dvorani Stožice.

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