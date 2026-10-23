Temačno in počasno, pod vtisom zadnjih let

Stoned Jesus so danes uveljavljena skupina na evropski rok sceni. Ukrajinski trio si je pred nekaj leti zamislil ambiciozen projekt, in sicer glasbeno trilogijo. Tako so lani izdali prvi del Songs To Sun, prejšnji teden drugo poglavje Songs To Moon, prihodnje leto pa bodo predstavili še zaključni Songs To Earth.

Zgodba zasedbe Stoned Jesus se je začela leta 2009. Takrat se je pevec in kitarist Igor Sidorenko odločil, da bo svojo ljubezen do Black Sabbathov uglasbil in res, že leto kasneje je posnel prvenec First Communion. Leta 2012 je prišel na vrsto odlični Seven Thunders Roar, ki je presenetil marsikaterega glasbenega kritika in s katerim je skupina zaslovela.

V naslednjih letih je bend izdal še nekaj krajših plošč, leta 2015 album The Harvest, nato pa podpisal pogodbo z avstrijskim velikanom Napalm Records. Sledila je plošča Pilgrims, ki je delno opustila stoner začetke in se še bolj osredotočila na progresivni rok. Kmalu po izidu albuma se je bend takoj lotil novih komadov, nato pa je tudi njemu načrte prekrižala pandemija covida-19. Snemanje je zato trajalo dlje časa, leta 2023 je končno zagledal luč nov album Father Light, ki je bil nekoliko bolj temačen od prejšnjih. Sidorenko in njegovi so ploščo promovirali s številnimi koncerti, z naslednjim letom pa se je seveda zaradi vojne v Ukrajini vse ustavilo. Bobnar je moral na fronto, preostala člana sta nekaj časa zdržala v domovini, nato pa se zatekla v Nemčijo.

Glasbeni projekt se je tako v zadnjih letih spremenil. Od ustanovnih članov je ostal le Sidorenko, ob njem pa sta danes še basist Andrew Rodin in bobnar Ihor Birjučenko. Z novim elanom se je trojček odločil, da bo v naslednjih letih izdal trilogijo. Prvi del Songs To Sun je izšel lani, v njem smo imeli bolj »heavy« skladbe in tematike povezane z vojno v Ukrajini oziroma z občutkom potrtosti članov benda. Komadi so dinamični, nekateri pošteno »težki«.

Prejšnji teden pa je prišel na vrsto drugi del trilogije Songs To Moon. O njem nam je Sidorenko povedal: »Glede gradiva za Songs To Moon sem imel nekaj pomislekov, saj se mi ni zdelo dovolj Stoned Jesus obarvano. Večina teh skladb je nastajala skozi leta – dober del pesmi ima približno pet ali šest let. Le ena je malce novejša. V glavnem pa gre za gradivo, ki sem ga začel pisati ob začetku pandemije, ko moje vzdušje ni bilo ravno rožnato. Zato je vse skupaj precej temačno in počasno, vendar ne v žanrskem smislu – tu ne gre za doom metal album, ampak za nekaj bolj eksperimentalnega.« Prvi komad Under The Skin je sicer ena najtežjih skladb Stoned Jesus doslej, plošča pa se nato res upočasni in stemni. Imamo tudi nekaj akustičnih kitar in prvo v celoti instrumentalno pesem skupine – Syzygy.

V ploščku Songs To Moon doživimo drugačno plat benda, ki pa očitno še vedno odgovarja na ime Stoned Jesus!