Vesna za najboljši film Idi, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo

Na Festivalu slovenskega filma v Portorožu so v nedeljo podelili vesne in druge nagrade za največje dosežke. Nagrado vesna za najboljši film je prejela Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo Ester Ivakič. Film ustvari povsem izvirno atmosfero, ki se giblje med realnimi in nadrealnimi prostori in do konca zahteva pozornega gledalca.

Film v produkciji Temporame je avtorsko izviren, izjemno prepričljiv in hkrati nepredvidljiv prvenec, ki govori o življenju in smrti, odraščanju in zrelosti ter prepleta resnično in magično. Preseneča nas z izvrstno igro, s sodelovanjem zvoka in podobe ter z zgodbo s pogumnimi fabulativnimi obrati, je zapisala strokovna žirija za celovečerne filme v sestavi Ingrid Kovač Brus, Nebojša Slijepčević in Iza Strehar.

V prihodnosti želi Ivakič še bolj raziskovati eksperimentalne forme znotraj celovečernega filma, ker se ji zdi, da je treba biti pogumen in se igrati z veliko formo. Uspeh filma jo preseneča, »ker na eni točki nisem več razumela sploh, kaj je ta film, ali je v redu ali ni«, vse njegove nagrade pa je označila za lepe potrditve, da ekipa dela nekaj prav. Veliko ji pomenijo tudi občutki gledalcev, ki ji povedo, »da so se tudi oni povezali z nekim svojim delom otroštva«.

Filmska ustvarjalka je Festival slovenskega filma (FSF), kjer jo pogovori filmarjev o svojih delih in umetnosti k ustvarjanju filma navdihujejo od leta 2014, ko je nanj prijavila svoj študentski film, označila za krasen prostor, skupnost somislečih sodelavcev, kolegov in prijateljev. Kot je še povedala, pripravlja nov projekt, ki pa je v zgodnjih začetkih razvoja.