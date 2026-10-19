Bencin s torkom cenejši, dizel dražji

Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo v Sloveniji opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za štiri cente na 1,702 evra, cena litra dizla pa se bo zvišala za 4,2 centa na 1,923 evra. Za toliko se bo podražil tudi liter kurilnega olja, ki bo po novem stal 1,546 evra.

Cene bodo veljale do vključno 26. oktobra, so danes sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.Vlada v že večkrat znižane trošarine tokrat ni posegala, je pa v modelski ceni upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Obenem za obe pogonski gorivi in kurilno olje začasno, do 15. decembra, velja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.Brez tega bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,901 evra, za liter dizla okoli 2,138 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,761 evra.

Država je sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za šest mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja EU. V Evropski komisiji so nedavno objavili, da so prošnji naklonjeni. Predlog mora zdaj potrditi še Svet EU, v katerem so predstavniki članic unije. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto.