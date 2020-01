Krožijo ponarejeni bankovci

Na Koprskem je bilo konec lanskega leta in v začetku letošnjega unovčenih več ponarejenih bankovcev, predvsem v vrednosti 50 in 100 evrov. V letošnjem januarju so policisti s tem v zvezi obravnavali že 34 kaznivih dejanj, v lanskem decembru pa jih je bilo 23.

Policisti in kriminalisti PU Koper so ugotovili, da so bili ponaredki unovčeni predvsem na bencinskih servisih, gostinskih lokalih, trgovinah in pri stanodajalcih. Da gre za ponaredke pa je bilo ugotovljeno šele v bankah, ko so prejele gotovino. Največ ponaredkov je bilo na območju Obale, predvsem v Kopru z okolico, v Izoli in Portorožu, nekaj pa tudi na Krasu.

Policisti opozarjajo občane in zaposlene, ki poslujejo z gotovino, naj bodo posebno pozorni pri upravljanju z denarjem. Vsak bankovec, za katerega obstaja sum, je treba preveriti. Ob morebitni ugotovitvi, da gre za ponaredek, pa je treba obvestiti policijo na interventno številko 113.

Evrobankovci imajo vrsto zaščitnih elementov, zaradi katerih se lahko ponaredke lažje prepozna. Pomembno pa je, sporočajo policisti, da bankovec preverimo na otip (reliefni tisk), na pogled (vodni znak, varnostna nitka in sestavljena številka morajo biti jasno vidni z obeh strani, vsak bankovec pa ima tudi svojo serijsko številko) ter z nagibom (na sprednji strani je na srebrni hologramski foliji vidna spreminjajoča se podoba, na hrbtni strani bankovcev po 5, 10 in 20 evrov pa zlatorumeni trak in na bankovcih po 50, 100, 200 in 500 evrov številka spreminjajoče barve).