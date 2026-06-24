Lastnica znane deželne pivovarne po brežini zapeljala v smrt

Gorski reševalci iz kraja Forni di Sopra, gasilci, karabinjerji in deželni reševalni helikopter so sinoči ob 20.30 posredovali v Saurisu, kjer je voznica izgubila nadzor nad avtomobilom in zapeljala v brežino, kjer je avtomobil trčil v drevesa in se prevrnil na bok. Zagledal jo je mož, ki jo je čakal doma in jo je zaskrbljen začel iskati.

Njen avto je zagledal kakih sto metrov pod cesto. Poklical je na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Reševalci so jo dosegli, žal pa ji kljub vsem prizadevanjem niso mogli več pomagati, ker je bila na mestu mrtva.

Gre za Slavico Ilić, 59-letno podjetnico srbskih korenin, lastnico kraft pivovarne Zahre Beer.