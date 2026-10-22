Letošnja nagrada Saharov Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC)

Letošnja nagrada Saharov za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament, gre v roke Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) in njegovim uradnikom, je danes na zasedanju v Strasbourgu sporočila predsednica parlamenta Roberta Metsola.

»Evropska unija temelji na spoštovanju multilateralizma in mednarodnih institucij; ta nagrada je priznanje za pomembno delo sodišča pri uveljavljanju mednarodnega prava in pravičnosti,« je dejala Metsola. Evropski poslanci so razglasitev zmagovalca pozdravili s stoječimi ovacijami.

ICC, ki je pod vse večjim pritiskom ZDA, je edino stalno mednarodno kazensko sodišče univerzalnega značaja za pregon storilcev najhujših zločinov, kot so genocid in zločini proti človečnosti, ko jih države ne zmorejo ali nočejo sodno preganjati.

ZDA, ki niso pogodbenica sodišča, nasprotujejo njegovi pristojnosti za pregon ameriških, pa tudi izraelskih državljanov. Na sodišče ter njegove sodnike in tožilce so okrepile pritiske po lanski vrnitvi v Belo hišo predsednika Donalda Trumpa, ki je tesen zaveznik Izraela.

Proti uslužbencem sodišča, med drugim tudi proti slovenski sodnici Beti Hohler, je Washington začel sankcije uvajati lani po objavi naloga za aretacijo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja novembra 2024 zaradi vojnih zločinov med izraelsko vojaško operacijo v Gazi.

Med finalisti za nagrado Saharov, ki jo bo Evropski parlament podelil 16. decembra, sta bili tudi zaprti vodja opozicije v Tanzaniji Tundu Lissu ter predstavnici zatiranih protestnikov v Iranu, dvojčici Tarane in Romina Rahimi.

Evropski parlament nagrado Saharov, poimenovano po sovjetskem fiziku in političnemu oporečniku Andreju Saharovu, od leta 1988 podeljuje posameznikom ali organizacijam, ki so se posebej odlikovali v svojem zavzemanju za človekove pravice in svobodo govora. Prejmejo priznanje in 50.000 evrov.

Lani sta jo prejela zaprta poljsko-beloruski novinar Andrzej Poczobut in novinarka Mzia Amaglobeli iz gruzijskega prodemokratičnega protestnega gibanja.