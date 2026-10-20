Na Postojnskem policisti zasegli večjo količino konoplje in njenih derivatov

Postojnski policisti so med včerajšnjo hišno preiskavo pri 45-letnem moškem z območja Postojne odkrili večjo količino snovi in rastlinskih delov, za katere obstaja utemeljen sum, da gre za konopljo in njene derivate. Zasegli so med drugim 192 svežih vej s cvetovi zelene barve, večjo količino posušenih delcev zeleno-rjave barve, štiri PVC-zavojčke z grudasto snovjo rjave barve ter dve posodi z gosto snovjo rjave barve. Sestavo bodo potrdili v laboratoriju z nadaljnjimi analizami.

Glede na količino in naravo zaseženih snovi so policisti po obvestilu in usmeritvah Okrožnega državnega tožilstva v Kopru preiskavo razširili iz prekrškovnega v kazenski postopek. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo.

Policisti se zahvaljujejo občanom za sodelovanje in prejete informacije.Tudi anonimne prijave pomembno prispevajo k odkrivanju prekrškov in kaznivih dejanj ter k večji varnosti skupnosti, so med drugim sporočili. Občane pozivajo, da o sumih kaznivih dejanj policijo še naprej obveščajo na številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.