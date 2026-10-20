Prihajajo padavine in ohladitev

Našim krajem se približuje višinska dolina s hladnejšim severnim zrakom, ki se poglablja nad zahodnim Sredozemljem. Jutri nas bo dosegla hladna vremenska fronta. Pred njo z jugozahodnimi tokovi danes že priteka zelo vlažen in še razmeroma topel zrak.

Danes bo v glavnem oblačno. Ponekod bodo možne manjše krajevne padavine.

Jutri bo oblačno z občasnimi zmernimi do močnimi padavinami, vmes bodo lahko tudi plohe in nevihte. Pihal bo okrepljen južni veter, več padavin bo v severnih goratih predelih FJK, kjer bodo vztrajnejše in bodo lahko ponekod padle večje količine dežja, manj pa jih bo ob morju, kjer bodo možna tudi obdobja s spremenljivim vremenom.

V četrtek bo sprva še oblačno in deževno, padavine bodo popoldne oslabele in ponehale. Pihala bo burja, pritekati bo začel hladnejši zrak. Meja sneženja se bo proti koncu padavin spustila pod nadmorsko višino 1500 metrov. Rahlo pobelilo bo predvidoma tudi nekatere deželne vrhove, med drugim Višarje.

V petek bo delno jasno ali spremenljivo. Jutro bo mrzlo. Na Krasu in na Goriškem bodo najnižje nočne temperature od 5 do 10 stopinj Celzija, ob morju okrog 12 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 15 stopinj Celzija ali le rahlo višje.

V soboto kaže na oblačno vreme z občasnimi padavinami, v nedeljo pa povečini na suho vreme.