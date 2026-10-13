Referendumi: glasovnice po pošti niso spremenile izida

Glasovnice po pošti iz Slovenije niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03 odstotka volivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih Državne volilne komisije glasovalo 51,26 odstotka volivcev.

Po preštetih 99,98 odstotka glasovnic je za ukinitev RTV-prispevka glasovalo 461.753 volilnih upravičencev, proti pa 462.299. Razlika je torej le 546 glasov. Za uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi je glasovalo 48,74 odstotka, proti pa 51,26 odstotka volilnih upravičencev. Volilne komisije so popoldan preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije, 19. oktobra pa bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine.