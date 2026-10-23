Tudi Pirc Musar zaradi nestrinjanja s potezami vlade ne bo na državni proslavi

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se zaradi nestrinjanja s potezami vlade ne bo udeležila državne proslave ob dnevu suverenosti. Pravi, da si ne želi novih delitev, »toda preprosto ne morem nadeti plašnic in tiho sedeti na proslavi«. Med drugim je izpostavila preimenovanje praznika, izključevanje praporščakov NOB in odnos do sodstva.

Pirc Musar je na novinarski konferenci najprej spomnila, da je prisluhnila želji predsednika vlade Janeza Janše, da bi bil kljub drugačnemu prvotnemu dogovoru on edini govorec na državni proslavi ob prihajajočem prazniku. »Nisem si želela nepotrebnih prerekanj na to temo, zato sem tedaj sklenila, da se bom proslave udeležila kot gostja,« je dejala. »A žal so se v zadnjih dneh zgodile stvari, ki niso ne državotvorne ne domoljubne, so zaskrbljujoče in zato moram nanje opozoriti javno,« je dejala.

»Nedopustno in nesmiselno je, da se državni praznik na vabilu na državno proslavo samovoljno preimenuje,« je dejala. Vlada je namreč v vabilu zapisala, da gre za proslavo ob dnevu suverenosti in »35. obletnici osvoboditve Slovenije«. »Imena državnih praznikov so določena z zakonom. Kot sopodpisnica vabila takšnemu posegu ostro nasprotujem,« je dejala.

Odločno nasprotuje tudi izključitvi praporščakov Zveze združenj borcev NOB s proslave. »Praporji in njihovi nosilci so pomemben del vseh državnih proslav, predstavljajo zgodovinski spomin, vrednote in ljudi, ki so soustvarjali našo skupno domovino,« je pojasnila in dodala, da brez osvobodilnega boja in njegove zgodovinske zapuščine ni mogoče celovito razumeti poti do današnje samostojne, neodvisne in suverene Slovenije.

S programa proslave so umaknili tudi del, ko se običajno predsednica republike ob prihodu pokloni zastavi in pregleda častno enoto.