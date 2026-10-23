V Latisani prijeli moškega, ki je osumljen umora svoje matere v Postojni

Policija preiskuje nasilno smrt 74-letne ženske, ki so jo v četrtek našli v stanovanjski hiši na območju Postojne. Zaradi suma umora je ovadila njenega 47-letnega sina, ki so ga prijeli italijanski varnostni organi. Z ovadbo so policisti podali tudi predlog za odreditev pripora in izdajo evropskega naloga za prijetje in predajo.

Policisti in kriminalisti so se na kraj odpravili po obvestilu o požaru v stanovanjski hiši, kjer so posredovali gasilci. Na tleh v garaži so našli deloma ožgano truplo ženske. Preiskovalna sodnica je odredila sodno obdukcijo, ki so jo opravili danes dopoldne.

Kot je danes pojasnil Davor Tozan s Policijske uprave Koper, je glede na ugotovitve iz ogleda kraja in obdukcije pokojna umrla nasilne smrti. Natančen vzrok smrti še ni znan, policija pa je izključila strelne in vbodne rane. Po ugotovitvah policije je storilec kraj zapustil, ogenj pa se je nato razširil na stanovanjsko hišo in truplo pokojne.

Po ugotovitvah policistov je 74-letnica v hiši živela s 47-letnim sinom, za katerega obstaja utemeljen sum, da je vpleten v njeno smrt. Z njim so uspeli vzpostaviti telefonski stik, a ni želel razkriti, kje se nahaja.

Policisti so pregledovali teren in lokacije, kjer bi se lahko zadrževal, pri iskanju so uporabili tudi helikopter in službenega psa. O primeru so obvestili italijanske varnostne organe, ki so pozneje sporočili, da imajo 47-letnega slovenskega državljana z območja Postojne v postopku. Prijeli so ga v Latisani.

Kriminalisti so zoper osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma umora ter predlagali odreditev pripora in izdajo evropskega naloga za prijetje in predajo. Osumljenec je trenutno v postopku pri italijanskih varnostnih organih, ki naj bi ga predali slovenskim oblastem. Za kaznivo dejanje umora je predpisana kazen najmanj 15 let zapora.