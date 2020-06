Umrl je Aleksander Furlan - Šandrin

Na svojem domu v Barkovljah je danes zjutraj v 86. letu starosti po težki bolezni umrl pevec, ljudski pesnik in pisec krajših pripovedi o barkovljanski preteklosti ter kulturni in družbeni delavec Aleksander Furlan, v domači in širši javnosti znan predvsem kot Šandrin, ki je zlasti v domačih Barkovljah pustil neizbrisen pečat. Rodil se je 21. junija 1934 na Greti, z družino pa se je kmalu preselil v Barkovlje in se vživel v tamkajšnjo stvarnost, po obveznem šolanju se je izučil za mizarja. Ta poklic je opravljal nekaj časa, nato se je zaposlil v tržaškem pristanišču, kjer je dočakal upokojitev. Pokojnik je bil vsestransko dejaven na kulturnem, zlasti pa na pevskem področju: najprej v domačem barkovljanskem cerkvenem pevskem zboru in Mešanem pevskem zboru Milan Pertot, nato v Zboru Jacobus Gallus v obdobju, ko ga je vodil Ubald Vrabec, v MePZ Marij Kogoj pri Sv. Ivanu in tudi v Združenem zboru Zveze cerkvenih pevskih zborov. Bil je dejaven v Slovenskem kulturnem društvu Barkovlje in ZCPZ, politično pa se je udejstvoval v stranki Slovenska skupnost, katero je več mandatov zastopal v rajonskem svetu za Rojan, Greto, Barkovlje, Kolonjo in Škorkljo.

Aleksander Furlan - Šandrin je znan tudi po svojih knjižnih delih, v katerih opeva zlasti domači kraj in se spominja preteklosti. To prihaja do izraza zlasti v narečnih pesmih, ki so zagledale luč sveta v zbirki An popodan (založba Mladika, 2007) in v zbirki črtic Bilo je nekoč (Mladika, 2019). Nekatere njegove pesmi so doživele tudi uglasbitev.