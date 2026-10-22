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Okusi Krasa

Praznovali so 25 let Okusov Krasa

V Prečniku so nagradili gostince, ki pri projektu sodelujejo od njegovega začetka

FotoDamj@n |
Prečnik |
22. okt. 2026 | 17:52
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
    Praznovali so 25 let Okusov Krasa
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Že četrt stoletja gostilne, pekarne in kmetije od Milj do Gorico vsako jesen razvajajo brbončice gurmanov v sklopu Okusov Krasa, kulinarične prireditve, pod katero se podpisuje Slovensko deželno gospodarsko združenje.

Nekaj je gostiln, ki pri projektu sodelujejo že 25 let. To so gostilna Križman v Repnu, Lokanda Devetak z Vrha in gostilna Sardoč v Prečniku, ki je preteklo soboto gostila praznovanje jubileja. Gostince je SDGZ tudi nagradilo s plaketo. Da obiskovalci slavja niso bili lačni in žejni, so poskrbeli gostinci in proizvajalci dobrot s Tržaške, Goriške in Celovca.

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