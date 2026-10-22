Praznovali so 25 let Okusov Krasa

Že četrt stoletja gostilne, pekarne in kmetije od Milj do Gorico vsako jesen razvajajo brbončice gurmanov v sklopu Okusov Krasa, kulinarične prireditve, pod katero se podpisuje Slovensko deželno gospodarsko združenje.

Nekaj je gostiln, ki pri projektu sodelujejo že 25 let. To so gostilna Križman v Repnu, Lokanda Devetak z Vrha in gostilna Sardoč v Prečniku, ki je preteklo soboto gostila praznovanje jubileja. Gostince je SDGZ tudi nagradilo s plaketo. Da obiskovalci slavja niso bili lačni in žejni, so poskrbeli gostinci in proizvajalci dobrot s Tržaške, Goriške in Celovca.