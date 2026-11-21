V gledališču Miela poteka 23. mednarodna novinarska nagrada Marco Luchetta. Med petkom in nedeljo se bo na odru zvrstil kup vrhunskih novinarjev, ki v svojih prispevkih v ospredje postavljajo človekove pravice. Dogodke spremlja fotografska razstava fotografinje Fiorelle Costantini ter pravnice Denise Lorenzoni. Na posnetkih je videti vsakdan ljudi, ki so v Trst prišli po balkanski poti in so v opuščenih skladiščih Starega pristanišča obtičali v pravnem vakuumu in neustreznih bivalnih razmerah. Celoten festivalski program najdete na tej povezavi.