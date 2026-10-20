V Zagradcu so kotalili sode

Zagradec premore tri hiše, dve sta domačiji s turistično kmetijo, zaselek stoji na samem, odmaknjen od glavne ceste, skozenj vodi ena sama cesta. Kraj v zgoniški občini je bil torej kot nalašč za priredbo prve dirke s sodi Rolling sod. Zabavno tekmovanje je v soboto in nedeljo organiziralo novoustanovljeno društvo Latnik iz Repniča v sodelovanju z Občino Zgonik, združenjem Mest vina in turističnima kmetijama Ostrouska ter Milič Zagrski. Tekmo v kotaljenju vozov skozi zaselek in vinograde okoli Zagradca je spremljal bogat kulturni program.