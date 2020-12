Bakterija salmonele na dveh kokošjih farmah

Na dveh kokošjih farmah v sovodenjski občini so ugotovili prisotnost bakterije salmonele. Na kmetiji Igorja Tomsica so potrdili, da gre za bakterijo vrste Salmonella enteritidis, zaradi česar so mu odredili zakol vseh kokoši, medtem ko na kokošji farmi Marka Tomsica še čakajo na rezultat analize, na podlagi katere bo jasno, za katero vrsto salmonele gre.

Goriško-tržaško zdravstveno podjetje Asugi vsak mesec jemlje vzorce na kokošjih farmah, pri čemer namenja posebno pozornost patogenim bakterijam. Obstaja sicer več vrst salmonele; proti večini rejci lahko postopajo z zdravili in z njihovo pomočjo rešijo težave. Pred približno desetimi leti se je Evropska unija odločila, da v primeru bakterij Salmonella enteritidis in Salmonella typhimurium uporaba zdravil – antibiotikov – ne bo več dovoljena; kokoši, ki jih gojijo v halah, v katerih se ugotovi navzočnost ene izmed omenjenih bakterij, morajo zato v zakol. Evropska unija hkrati rejcem, ki jim je odrejen zakol kokoši, priznava odškodnino (približno štiri evre na kokoš); z odškodnino kmetje lahko nabavijo nove kokoši in po ustrezni razkužitvi hal ponovno zaženejo proizvodnjo.

Kmetje po ugotovitvi prisotnosti bakterij v halah lahko kokošja jajca vseeno prodajo, vendar jih morajo pred tem pasterizirati, tako da so za kupce povsem varna.Na kmetiji Igorja Tomsica so analize opravili v začetku decembra in so že dobili potrditev, da gre za primer Salmonele enteritidis. Bakterijo so odkrili v edini hali, s katero razpolaga kmetijsko podjetje in v kateri je približno štiri tisoč kokoši, za katere je že bil odrejen zakon. Na kmetiji Marka Tomsica so analize opravili 17. decembra; živinozdravniki so ugotovili navzočnost bakterije salmonele, vendar morajo še dokončno ugotoviti, za katero vrsto gre. Zakol kokoši bo odrejen samo v primeru, da gre za vrsti Salmonella enteritidis oz. Salmonella typhimurium. Marko Tomsic sicer kokoši goji v treh ločenih halah; navzočnost bakterije so ugotovili samo v eni (v njej je 43.000 kokoši), medtem ko se v ostalih dveh proizvodnja lahko nemoteno nadaljuje.