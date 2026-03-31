Požar pri Fiumicellu pogasili

Gasilci so ob 17.30 pogasili požar pri Fiumicellu. V kraju Ginata je danes popoldne zagorel kmečki stroj - kombajn, pri čemer se je ogenj z okrepljenim vetrom razširil še na grmičevje in je nato zaobjel širše območje ter ogrožal tudi nekaj stanovanjskih hiš. Pri gašenju sta bila odločilna gasilski helikopter, ki je priletel iz Benetk in helikopter deželne civilne zaščite, ki sta bila v oporo številnim ekipam na terenu, so sporočili gasilci. Pri operaciji je sodelovalo 27 gasilcev z desetimi vozili, 11 gozdnih čuvajev civilne zaščite in 6 gozdarskih policistov z vozili. Na kraju so bili tudi karabinjerji in lokalni policisti.