Bližina meje je za univerzitetno ponudbo dodana vrednost

Za štiri smeri tržaške univerze v Gorici je vse več povpraševanja. Na včerajšnjem dnevu odprtih vrat v Alvianovi ulici so namreč našteli preko 400 mladih obiskovalcev, kar 15 odstotkov več kot lani. Dijaki so najprej prisluhnili predstavitvam posameznih smeri (arhitekture, mednarodnih in diplomatskih ved, zdravstvene nege in preventivnih tehnik v okolju in na delovnem mestu), nato pa so si lahko tudi ogledali laboratorije in postavljali vprašanja.

Goriške univerzitetne smeri so za študente vedno bolj privlačne tako zaradi kakovosti kot zaradi dobrega razmerja med številom študentov in profesorjev. »Profesorji vas bodo tu poznali po imenu, kar se na drugih univerzah ne dogaja,» pravijo študenti. Dodana vrednost pa je, predvsem za določene študijske smeri, bližina meje oz. mednarodno okolje.

Nad 60 jih je prišlo izven FJK

Številni obiskovalci, ki so prisluhnili predstavitvam štirih študijskih smeri v nekdanjem Malem semenišču, so bili povečini dijaki iz šol na območju nekdanje goriške pokrajine, več pa jih je bilo tudi z Videmskega, Tržaškega in Pordenonskega. Prek šestdeset jih je dvignilo roko ob vprašanju, kdo prihaja izven Dežele Furlanije - Julijske krajine. »Največ jih je v Gorico prišlo iz bližnjega Veneta, nekateri pa tudi iz Bergama, Brescie, Ancone, Mantove, Lecceja in Sirakuz. Predvsem smer mednarodnih in diplomatskih ved, ki spada med najboljše v državi, privabi namreč veliko mladih iz cele Italije,» za Primorski dnevnik pove profesor Lucio Torelli, rektorjev pooblaščenec za usmerjanje ob prihodu in odhodu ter zaposlovanje.

Dijaki se v veliki večini za smer študija še odločajo, nekateri pa so svojo pot že izbrali. Med številnimi navzočimi so bili tudi nekateri dijaki slovenskih šol v Gorici, od katerih nam je eden zaupal, da se bo po vsej verjetnosti vpisal prav na mednarodne in diplomatske vede v Gorici.

»V zadnjih letih so si univerze v Gorici dobro opomogle,« razlaga goriška podžupanja Chiara Gatta. Na tržaški univerzi v Gorici je trenutno na štiri smeri vpisanih 632 študentov, kar 20 odstotkov jih prihaja iz krajev izven FJK. Število študentov se je nedvomno povečalo tudi zaradi dveh zdravstvenih smeri, ki so ju odprli v zadnjih letih. »Zelo pozitivne številke pa so tudi na arhitekturi, ki je pred leti tvegala zaprtje, sedaj pa je že drugo leto zapored več povpraševanja kot prostih mest,» ugotavlja Chiara Gatta, ki pojasni, da so se tudi na videmski univerzi v Gorici v akademskem letu 2023/2024 vpisi povečali za 24 odstotkov.

