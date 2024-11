Cerje: 780.000 evrov za urejeno okolico in nove priložnosti

Občina Miren-Kostanjevica je ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju začela 780.000 evrov vredno naložbo v zunanjo ureditev, poročajo Primorske novice.

V prvih dveh fazah bodo uredili dostopno ploščad in vstopno-južno brežino. Kot pravijo na občini, bodo pri ureditvi in opremi ploščadi uporabili naravne in trajne materiale, kamen, les, kovino in beton, teren bodo prilagodili vremenskim posebnostim lokacije, s preureditvijo pa poskrbeli za dostopnost in fleksibilnost zgornje ploščadi.

Cilj je razširiti nabor dogodkov in ostale turistične ponudbe na lokaciji, kar bo prispevalo k večji konkurenčnosti destinacije Miren-Kras, s tem pa tudi k nadaljnjemu razvoju občine in širše regije, je prepričan župan Mauricij Humar.

Projekt sofinancira ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je iz Načrta za okrevanje in odpornost zagotovilo 350.000 evrov nepovratnega denarja. V nadaljevanju, predvidoma čez dve leti, se ob pomniku obeta še gradnja konferenčno-gostinskega objekta. »Iščemo zunanjega investitorja, ki bi na tej lokaciji prepoznal poslovno priložnost in prevzel dejavnost,« je pojasnil župan Humar.