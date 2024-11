Dobrodošel bi bil tudi kulturni Slomak

»Dejstvo, da smo tukaj danes v tolikšnem številu, kaže, da so tako kot mi tudi ostale sorodne organizacije čutile potrebo po takem srečanju,« je predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete Miloš Čotar ocenil včerajšnjo »okroglo mizo« krovnih zvez slovenskih kulturnih društev in organizacij iz Slovenije in sosednjih držav, ki je potekala v Kulturnem domu v Novi Gorici. »Izmenjava informacij iz ene na drugo stran je bistvenega pomena, še posebno pa je pomembno osebno srečanje, ta človeški faktor, ki nas usmerja v boljše delovanje,« je o srečanju dejala predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev ETS Živka Persi.

Za skupen kulturni prostor

Dogodka, ki ga je sklicala Zveza kulturnih društev Slovenija, so se udeležili predstavniki krovnih zvez iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske.

Cilj srečanja, na katerem je vsaka zveza imela možnost predstaviti svoje delovanje in z njim povezane specifike in problematike, je bil predvsem medsebojno spoznavanje za načrtovanje boljšega kulturnega sodelovanja tudi v luči prihajajoče Evropske prestolnice kulture. Spregovorili so tudi predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije Maja Jerman Bratec, umetniška svetovalka GO! 2025 mag. Neda Rusjan Bric, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo RS mag. Marko Rusjan, državna sekretarka na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar in Maja Papič v imenu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

EPK kot priložnost za izkušnje

Preden so besedo predali zvezam iz matice in zamejstev, je sedemdeset dni pred njegovim odprtjem projekt in program GO! 2025 navzočim predstavila Neda Rusjan Bric, ki je obnovila pot, ki je privedla do naziva. Razložila je tudi pomen gesla Go borderless!, ki spodbuja prehajanje »vseh meja, predvsem tistih v naših glavah«. Pri tem, je še povedala, imajo pomembno nalogo prav kulturniki in umetniki, ki »ponavadi najlažje, lažje kot politiki, prestopajo vse te meje, ki nas obdajajo«.

Na moto EPK se je v svojem govoru navezala tudi državna sekretarka Vesna Humar, ki je izpostavila, da »večkrat startamo iz zmotne predpostavke, da je ta projekt nagrada. Ta projekt ni nagrada, je naloga. Naša naloga ni, da smo brezmejni ali da smo perfektni,« je povedala in pristavila, da je naše poslanstvo to, da pridobimo izkušnje, ki so lahko potem dragocene tudi za druge evropske realnosti, ki imajo morda še večje in globlje težave kot mi.

Državni sekretar na ministrstvu za kulturo RS Marko Rusjan je poudaril pomembnost sodelovanja na kulturnem področju in pozval, naj to vzorno sodelovanje, ki je kulturnikom že zapisano v DNK-ju, prenesemo tudi na vse ostale družbene akterje. Glede sodelovanja je Vesna Humar ob koncu svojega govora tudi predlagala, da bi, tako kot so na kmetijskem področju ustanovili koordinacijo Agraslomak, ki se je izkazala za zelo koristno, tudi na kulturnem področju sklenili podobno manjšinsko koordinacijo.