Dvakrat ga je udaril v obraz

Danes dopoldne se je v goriškem zaporu pripetil nov napad na osebje. Gre za tretji nasilni dogodek v zadnjem obdobju: konec junija je zapornik pravosodnemu policistu zlomil komolec, prejšnji teden pa je v eni celici prišlo celo do požara. Tokrat se nad pravosodnega policista spravil albanski zapornik in ga dvakrat udaril v obraz. Policista so takoj prepeljali v goriško bolnišnico, okreval naj bi v treh dneh. Gre za policista, ki so ga v Gorico poslali zaradi kadrovske stiske, s katero se že dalj časa soočajo v Barzellinijevi ulici. O nasilnem dogodku je medije obvestil sekretar zveze USPP za Triveneto Leonardo Angiulli, ki izraža svojo solidarnost policistu in opozarja na težke delovne razmere, s katerimi se vsak dan spopada pravosodna policija.