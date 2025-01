EPK GO! 2025 tudi poldrugi milijon Evropske komisije

Na otvoritveni slovesnosti bo Zavod GO! 2025 za pripravo projekta Evropske prestolnice kulture prejel plaketo Evropske komisije, kar je največja mednarodna in strokovna pohvala za dobro delo. Plaketo bo direktorici Zavoda GO! 2025 Miji Lorbek na Trgu Evrope / Transalpina izročil evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Glenn Micallef.

»Plaketa in pohvala sta potrditev dela profesionalne ekipe, ki z velikim zanosom pripravlja in diha s projektom EPK. Pri tako velikem projektu so neprecenljivi tudi nasveti strokovnjakov, ki nam pomagajo ohraniti dolgoročne cilje in povezovati lokalno z mednarodnim. Komaj čakamo veličastni začetek 8. februarja,« pravi Mija Lorbek. Ocena žirije je bila zelo pozitivna, saj so navdušeni nad razvojem mesta, ki ga je skupaj s številnimi deležniki doseglo v zadnjih letih, in močno voljo, s katero se dela na projektu EPK. Evropska komisija je v svoji odločitvi posebej izpostavila pohvale glede ohranjanja osrednje teme Premagovanje meja za gradnjo enotnosti in skupne kulturne identitete, močno zavezanost evropskim vrednotam ter odločnost in vztrajnost pri soočanju z izzivi, ki izhajajo iz čezmejnega konteksta. Pohvalili so tudi program z bogato in raznoliko vsebino ter premišljenim ravnovesjem: »Privlačnost programa za široko občinstvo zagotavlja potencial za pomemben kulturni vpliv, ne le za Novo Gorico in Gorico, temveč tudi za širšo evropsko skupnost.«

Pohvala oziroma pogodba predstavlja tudi podlago za nagrado Melina Mercouri v višini 1,5 milijona evrov. »Sredstva nagrade Melina Mercouri bomo razporedil skozi celotno leto za še bogatejši uradni program, in sicer predvsem za dogodke z večjim številom obiskovalcev Ustavimo mesto! in za osrednje dediščinske projekte,« dodaja Mija Lorbek. Nagrada nosi ime po Melini Mercouri, grški političarki in igralki, ki je zasnovala idejo o evropskih prestolnicah kulture. Mesta z naslovom Evropska prestolnica kulture se lahko potegujejo za nagrado, če izpolnijo svoje cilje in to dokažejo z ustreznimi poročili.