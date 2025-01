Po odkritju table v Ljudskem vrtu v Gorici, ki spominja na novinarja in politika Dimitrija Volcica je včeraj v bližnjem Trgovskem domu potekal še pogovor v organizaciji Združenja Darko Bratina. V ospredju sta bila akterja slovenske in italijanske zunanje politike v letih, ko je bil tudi Volcic aktiven v politiki kot senator in nato kot evropski poslanec. To sta bila nekdanji slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel in Roberto Antonione, nekdanji vladni podtajnik za zunanje zadeve, tudi predsednik FJK in do pred kratkim generalni sekretar Srednjeevropske pobude.

Pogovor se je razvil okrog Evropske unije, njene krize in dileme med nadaljnjo širitvijo in potrebi po večji notranji koheziji. Neizbežno pa so spomini segli tudi v preteklost, v čas premikov pa padcu berlinskega zidu, razkroja Jugoslavije in nato širitve EU na vzhod, ki je na Balkanu vse do danes ostala še okrnjena.

Na vprašanje ali je prioriteta širitev ali večja kohezija EU, je Antonione menil, da so pred 20 leti bili pogoji in močna politična volja po širitvi, ki se je leta 2004 uresničila s pristopom desetih novih članic. Zdaj je drugače. Trump na čelu ZDA noče EU za sogovornika, ampak le posamezne države. Pod vprašajem je obstoj unije, moramo se tesneje povezati, sicer bomo izginili. To morajo vsi razumeti. V igri je obstoj EU, prioriteta je kohezija, širitev lahko počaka. Rupel je Trumpov drugi man dat uvrstil v občasna nihanja med bolj ali manj izolacionističnimi obdobji v politiki ZDA, zato ne verjame, da se bodo odnosi bistveno spremenili. Evropa je za ZDA prepomembna, da bi jo povsem zapustili.