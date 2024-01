Film izven ustaljenih kalupov (video)

Dokumentarec, ki se je prelil v fikcijo, film, v katerem nastopa protagonistka resnične zgodbe, in prikaz življenjskih pogojev, v katerih so se igralci resnično znašli. Vse to in še marsikaj bomo našli v filmu Lala režiserke Ludovice Fales, za produkcijo katerega je poskrbela goriška hiša Transmedia. Koproducent je slovenski Zavod za kulturne dejavnosti Staragara.

»Film običajno nastane po nekih standardnih postopkih, v tem slučaju pa smo se lotili nečesa popolnoma novega, šlo je za večplastno in socialno zelo zanimivo izkušnjo,« je povedal goriški producent Igor Prinčič, s katerim smo se pogovorili o filmu, ki ga bodo jutri ob 20.30 ob prisotnosti režiserke predstavili v goriškem Kinemaxu. Danes pa bo na ogled v tržaški kinodvorani Ambasciatori v sklopu 35. Tržaškega filmskega festivala, na katerem konkurira za nagrado Corso Salani.

»Najbolj me zanimajo projekti izven standardnih kalupov. Kar me je pritegnilo, da sem sodeloval pri nastanku filma Lala, je bila ravno njegova neobičajnost,« je povedal Prinčič. »Z Ludovico sva se srečala čisto naključno pred kakimi desetimi leti, ko se je izpopolnjevala na univerzitetni smeri Dams v Gorici. Zgodba je nastajala kot dokumentarec, potem pa je glavna oseba izginila za nekaj let in rekla sva si: kaj, če bi naredili fikcijo?« nam je zaupal producent in dodal, da je film »atipičen, eksperimentalen».