V začetku tedna tudi do 15 stopinj Celzija več kot v minulih dneh

Območje za ta čas mrzlega in nestanovitnega arktičnega zraka slabi. Njegovi ostanki se bodo zadrževali nad nami še danes in jutri, pri čemer bodo občasno povečevali nestanovitnost. Nastajala bo kopasta oblačnost, mestoma bodo možne povečini kratkotrajne krajevne plohe.

Od nedelje bo že zaznaven vpliv subtropskega anticiklona, ki bo od jugovzhoda dosegel naše kraje. Prevladovalo bo sončno vreme in se bo ozračje občutno otoplilo. Najvišje dnevne temperature bodo razen ob morju presegale 20 stopinj Celzija.

Advekcija toplega zraka se bo v ponedeljek in torek stopnjevala, pri čemer se bodo temperature v nižinah ob sončnem anticiklonskem vremenu povzpele nad 25 stopinj Celzija, zlasti na Goriškem lahko do okrog 27 stopinj Celzija. Ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj. Ponekod bodo dnevne temperature tudi do okrog 15 stopinj Celzija višje kot v minulih dneh. Podobno toplo bo kot pred prehodom izrazite hladne fronte, za katero je pred dobrim tednom začel pritekati za ta čas mrzel arktični zrak.

V sredo, 1. maja, bo ob pronicanju nekoliko bolj svežega višinskega zraka že več spremenljivosti, prevladovalo bo delno jasno do spremenljivo oblačno vreme. Zlasti v popoldanskih in večernih urah se bo povečala možnost za nastajanje krajevnih ploh.

V drugi polovici tedna bo povečini delno jasno do spremenljivo oblačno, ozračje bo občasno nestanovitno in bodo ponekod zlasti v popoldanskih urah nastajale kratkotrajne krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija ali za kakšno stopinjo Celzija višje.