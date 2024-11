Gorica in Nova Gorica v Bad Ischlu prevzemata štafeto EPK

V avstrijskem Bad Ischlu, ki je skupaj z norveškim mestom Bode in estonskim Tartujem letošnja Evropska prestolnica kulture (EPK), danes uradno predajajo laskavi naziv Novi Gorici in Gorici, ki bosta ena od EPK v letu 2025. Simbolično in protokolarno slovesnost tradicionalno pripravijo ob koncu leta. Na njej se združijo predstavniki aktualnih in prihodnjih EPK, predstavniki Evropske komisije ter drugi kulturni in politični akterji.

»V regiji, ki je doživela grozote 20. stoletja, si prizadevamo ustvariti nekaj novega: novo mesto, nove umetniške izraze, nove prostore svobode in nove oblike solidarnosti. Preprosto, nova obzorja za prihodnost,«so predstavniki EPK 2025 Nova Gorica-Gorica pospremili predajo. S slednjo se začenjajo uvodne dejavnosti, ki bodo vrhunec dosegle na otvoritveni slovesnosti 8. februarja. »Pripravljeni smo začeti našo brezmejno zgodbo,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da slogan čezmejne EPK na meji med Slovenijo in Italijo, med Alpami in Sredozemljem, ne more biti drugačen kot: GO! Borderless (Pojdimo brezmejno).