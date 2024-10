Jan Cvitkovič snemal v Ajdovščini

Ta teden je potekalo v Ajdovščini snemanje novega filma slovenskega režiserja Jana Cvitkoviča z naslovom Hotel Alkohol. Film snemajo v okviru projekta Rezidence, s katerim sodeluje podjetje Transmedia v programu Evropske prestolnice kulture.

Hotel Alkohol pripoveduje zgodbo o alkoholiku, psihiatričnem bolniku in odvisniku od drog, ki združijo moči, da bi pobegnili iz psihiatrične bolnišnice in se polastili svobode. Skozi intenzivno in ganljivo zgodbo film obravnava teme odpornosti, prijateljstva in iskanja novega življenja onkraj okovov odvisnosti.

Cvitkovič, ki je znan po tem, da zna prikazati izkušnje čustveno zapletenih likov, je v Gorici našel spodbudno okolje za svojo ustvarjalnost. Hotel Alkohol tako ne predstavlja le priložnosti za Cvitkoviča, temveč tudi za Gorico in Novo Gorico, ki sta postali novo kulturno in filmsko središče v Evropi.