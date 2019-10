Krmin in Brda v znamenju jazz glasbe

Na lanskem festivalu so našteli 7500 obiskovalcev; približno 60 odstotkov jih je prišlo iz Avstrije, Slovenije in iz drugih evropskih držav. Po uspehu lanske in prejšnjih izvedb so pričakovanja upravičeno visoka tudi letos, ko so še pred uradno predstavitvijo festivalskega programa prodali že tri tisoč vstopnic.

Festival Jazz & Wine of Peace bo poživil Krmin in okolico med 23. in 27. oktobrom. Ljubiteljem jazz glasbe bo na voljo 25 koncertov, ki jim gre dodati še trinajst dogodkov iz niza Round Midnight in pet glasbeno-vinskih degustacij Jazz & Taste. Festivalski program so predstavili včeraj v Krminu, kjer so povedali, da se bodo letos na odru zvrstili Bill Frisell, Dianne Reeves, John McLaughlin, Nubya Garcia, Dave Holland, Renato Borghetti in številni drugi glasbeniki. Večji del koncertov bo v krminskem gledališču; nekaj jih bodo izpeljali tudi v nekaterih vinskih kleteh in zgodovinskih palačah. Festivalu daje čezmejni pridih koncert v Novi Gorici, kjer bo nastopila skupina Area Open Project. Celoten program festivala je objavljen na spletni strani www.controtempo.org.