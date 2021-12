Ljudski vrt v novi preobleki

Na goriški občini so odobrili dokončni načrt za prvi sklop del v okviru prenove Ljudskega vrta, ki so ga pripravili v arhitekturnem studiu Di Dato. »Urbanistična prekvalifikacijo osrednjega mestnega parka je zelo pomembna, saj bomo območje, ki sega do Korza Verdi in Ulice Boccaccio, povezali z dolino Korna, kjer je v teku obsežen sanacijski poseg,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna. Prenova Ljudskega vrta se bo začela ob Ulici Cadorna, kjer bodo preuredili pešpoti in zelenice. Očistili bodo zaraščajoče rastlinje, zlasti okrog kipa Pietra Zoruttija iz leta 1911. Nove pešpoti bodo zgrajene iz utrjenega gramoza, tako da bo sprehajanje po njih prijetnejše in da bodo primerne tudi za prehod vozil vzdrževalcev parka. Pri urejanju območja se bodo držali prvotnih načrtov, saj si želijo, da bi Ljudskemu vrtu vrnili njegov originalni videz. Naložba je vredna 300.000 evrov.

»Poudariti je treba, da gre le za prvi sklop del, ki mu bo leta 2022 sledila obnova še ostalih delov Ljudskega vrta. Iz stranskih pasov bomo odstranili asfalt, uredili bomo tudi območje, ki bo primerno za organizacijo dogodkov na prostem. Ljudski vrt bo povezan z dolino Korna po zaslugi stopnišč, ki ju bomo ravno tako obnovili; v parku bomo postavili tudi nekaj kemičnih stranišč. Ob zaključku prenove Ljudski vrt ne bo mogel več gostiti vrtiljakov, druge dogodke, med katerimi je na primer zgodovinski festivala èStoria, pa bo treba prilagoditi obnovljenemu prizorišču v dogovoru z njihovimi organizatorji,« poudarja Ziberna, ki razmišlja, da bi morali tudi v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025 poskrbeti za nove peš cone v mestnem središču. »Peš cone bodo morale biti bolj prilagodljive sprotnim potrebam. Nekatere bi lahko trajale tudi le nekaj dni v tednu,« pojasnjuje župan.