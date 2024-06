Na festivalu Amidei tudi Isabel Peña

Organizatorji 43. mednarodnega filmskega festivala Sergio Amidei, ki bo med 11. in 17. julijem potekal v Gorici, so razkrili izbor filmov, ki se bodo potegovali za letošnjo nagrado za najboljši scenarij.

Žirija, ki ji predseduje Silvia D’Amico ter jo sestavljajo še režiserji in scenaristi Marco Risi, Francesco Munzi, Francesco Bruni, Massimo Gaudioso, Marco Pettenelloin Doriana Leondeff ter igralka Giovanna Ralli, je izbrala devet celovečercev: za nagrado se bodo potegovali Anatomia di una caduta (scenarista Justine Triet in Arthur Harari), La sala professori (Johannes Duncker in Ilker Çatak), La zona d’interesse (Jonathan Glazer in Martin Amis), Cento domeniche (Antonio Albanese in Piero Guerrera), C’è ancora domani (Furio Andreotti, Giulia Calenda in Paola Cortellesi), Palazzina Laf (Maurizio Braucci in Michele Riondino), E la festa continua (Robert Guédiguian in Serge Valletti), Cattiverie a domicilio (Jonny Sweet) in The Old Oak (Paul Laverty).

V Gorico bo v festivalskih dneh prišlo veliko gostov, med katerimi bo tudi priznana španska scenaristka Isabel Peña, lanska zmagovalka nagrade občinstva na goriškem festivalu s filmom As Bestas. V svoji sedemletni karieri je že požela številne pomembne nagrade, tako za filme kot za televizijske serije. Večkrat je prejela nagrado Goya, najpomembnejšo filmsko priznanje v Španiji. V Gorici bo Isabel Peña nagovorila publiko skupaj z Doriano Leondef, Massimom Gaudiosom in Marcom Pettenellom.