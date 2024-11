Na goriškem Krasu nova pogozdovalna akcija požganega območja

V občinah Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica ta konec tedna poteka nova velika akcija sajenja sadik gozdnega drevja na območju, ki ga je leta 2022 prizadel največji požar v zgodovini Slovenije.

Danes pogozdovanje poteka na območju Fajtega hriba, v soboto pa se seli na območje pod Cerjem v občino Miren-Kostanjevica. Sadili bodo avtohtone sadike listavcev. V sklopu dvodnevne akcije, ki poteka v organizaciji Centra za obnovo pogorelega Krasa, bodo prostovoljci tokrat sadili avtohtone sadike toploljubnih listavcev, kot so puhasti hrast, cer, lipovec in koprivovec. Te bo priskrbel Zavod za gozdove Slovenije. Nove akcije sajenja usmerjajo predvsem na območja, kjer je vegetacija tako hudo poškodovana, da se gozd in z njim povezani habitat za živali ne bo mogel obnoviti sam.

V dveh letih so v različnih akcijah uspeli obnoviti zajeten del gozda na Krasu. Kot so sporočili s Centra za obnovo pogorelega Krasa, so v sodelovanju med stroko in prostovoljci, ob finančni pomoči okoljsko ozaveščenih podjetij in posameznikov v dveh letih revitalizirali 232 hektarjev pogorišča. V požaru je sicer pogorelo kar 2900 hektarjev gozda.