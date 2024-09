Nekdanji župani za krepitev čezmejnega sodelovanja

Člani društva nekdanjih županov iz Furlanije - Julijske krajine so se pred nekaj dnevi sestali v Števerjanu.

Med zasedanjem, ki ga je vodil Elio Di Giusto, so se pogovorili o nedavnem srečanju, ki so ga izpeljali skupaj z županoma iz Nove Gorice Samom Turelom in Šempetra-Vrtojbe Milanom Turkom v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025.

Nekdanji župani so izrazili zadovoljstvo tako nad srečanjem s prvima občanoma Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe kot tudi nad nadaljnjimi skupnimi pobudami. Druženja po sestanku se je udeležil tudi župan Šempetra-Vrtojbe Milan Turk, ki je med drugim izpostavil željo po še tesnejšem sodelovanju med krajevnimi upravitelji in upravami ob priliki Evropske prestolnice kulture 2025. Elio Di Giusto je pred slovesom v znak hvaležnosti poklonil županu Milanu Turku publikacijo o gradovih in zgodovinskih palačah v Furlaniji - Julijski krajini.