Občina Tržič bo morda le dovolila postavitev tlakovca partizanu

Občina Tržič bo morda le stopila korak nazaj in bi lahko sprejela postavitev prvega tlakovca spomina na svojem območju. Tako je danes na začetku zasedanja občinskega sveta sporočil vršilec dolžnosti podžupana Antonio Garritani, ki je razložil, da so pripravljeni na pogajanje. Pojasnil je, da se je začel pogajati s predsednikom tamkajšnje sekcije združenja nekdanjih deportirancev ANED Liberom Tardivom in se bosta januarja tudi sestala.

Pred dnevi je odločitev Občine, da ne bo postavila spotikavca v spomin na socialista in partizana Nataleja Marcheseja, povzročila val protestov in negodovanja. Uradno je Garritani tedaj pojasnil, da ga Marchese ne more dobiti, ker ni Jud. Ta pa je zdaj poudaril, da se ne sme gojiti spomina zgolj do judovskih žrtev, temveč tudi do vseh ostalih, ki so jih nacifašisitčne oblasti preganjale. V nacistična taborišča so deportirali preko sto prebivalcev Tržiča, samo polovica se je vrnila domov, je še dejal.

Tokrat je izpostavil, da se ne sme izbrisati dela zgodovine in da je ohranjanje spomina dolžnost do mladih generacij.