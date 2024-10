»Od župana pričakujemo odgovor«

Na pismo, ki so ga goriškemu županu poslali pred več kot enim mesecem, niso prejeli odgovora. Zato so razočarani, predvsem pa zaskrbljeni, saj menijo, da za njihove otroke Občina Gorica ni ustrezno poskrbela. Starši 53 učencev šol Otona Župančiča v Gorici in Josipa Abrama v Pevmi, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo pošolski pouk v Dijaškem domu, so se po doslej neuspešnem poskusu, da bi se srečali z županom, odločili za medijski poziv. Javnost želijo opozoriti na to, da je bil šolski prevoz med omenjenima šolama in ustanovo v Svetogorski ulici, ki je bil letos - tako kot prevoz do Mladinskega doma - ukinjen, zelo pomembna storitev, katere nenadna odprava povzroča vrsto težav.

»O položaju, ki je pretresel začetek letošnjega šolskega leta, so lokalni mediji deloma že poročali, vendar bi radi ponovno opozorili, da je zadeva zelo kritična tako z vidika varnosti kot z vidika negativnega odnosa, ki ga goriška občina izkazuje z zanemarjanjem izbire šolanja naših otrok,« piše v tiskovnem sporočilu odbora staršev, ki se oglašajo v imenu 53 družin. Kot opozarjajo, so po prvih medijskih objavah in kratkotrajnem dialogu med institucijami, ki niso privedli do konkretnih rezultatov, 13. septembra zaprosili župana za sestanek. V pismu so Ziberno opozorili na pomembno storitev, ki jo Dijaški dom nudi njihovim otrokom, ter na organizacijske in varnostne težave, ki so posledica ukinitve javnega prevoza iz šol Abram in Župančič.

Odziva še ni bilo. »Ker od njega nismo prejeli nobenega odgovora ali termina za srečanje, je po ponovnem stiku po elektronski pošti županova tajnica odgovorila, da je bila prošnja po županovih navodilih takoj posredovana svetnici Silvani Romano, ki zadevo obravnava skupaj s pristojno občinsko službo. Od tedaj - 1. oktobra - nismo predstavniki 53 (!!!) goriških družin od občinske uprave prejeli nobenega odgovora ali odziva,« pišejo razočarani starši

»Obrnili smo se na župana in od njega pričakujemo odgovor. Odgovor, ki ne more biti zagotovilo, da bo problem rešen v naslednjem šolskem letu, saj se je to šolsko leto šele dobro začelo in ga je treba izpeljati v varnih pogojih, s primernimi zagotovili za otroke in za vse tiste občane, ki so se - tako kot mi - odločili, da bodo pripadali skupnosti, imenovani Gorica,« zaključujejo starši.