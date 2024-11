Policist rešil 88-letno voznico

Novogoriški policist je preteklo sredo rešil 88-letno voznico, ki je zaradi slabosti vozilo ustavila kar sredi vozišča. V krožnem križišču na Vojkovi cesti v Novi Gorici, v bližini rolkarskega poligona je policist novogoriške Postaje prometne policije naletel na ustavljen osebni avtomobil sredi ceste, v katerem je sedela ženska.

Noben drug avtomobil se ni ustavil, da bi ji pomagal. Le policist se je takoj odzval in odšel do omenjenega avtomobila ter poskrbel za varno odstranitev vozila na bližnje parkirišče pri skate parku, nato pa obvestil policiste OKC PU Nova Gorica, ki so poskrbeli za pravočasno napotitev reševalcev na omenjeni kraj. Vse do njihovega prihoda je voznici nudil ustrezno pomoč in vseskozi spremljal njeno zdravstveno stanje, obveščeni so bili tudi njeni svojci. Kasneje so novogoriški reševalci voznico zaradi slabega zdravstvenega stanja z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.