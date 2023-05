Poskusom ponižanja je pokončno kljubovala

V počastitev 30-letnice smrti pesnice Ljubke Šorli Bratuž je v nedeljo Zveza slovenske katoliške prosvete priredila kulturni večer, ki je svoje pravšnje mesto našel v cerkvi v Pevmi, v kateri so znamenite poslikave Toneta Kralja. Nastale so leta 1934, prav v času najhujših raznarodovalnih ukrepov fašističnega režima, ki je prizadel na tisoče Slovencev in katerega žrtvi sta bili tudi Ljubka Šorli in njen mož Lojze Bratuž.

Vabilu prirediteljev se je odzvalo veliko ljudi. Poleg Goričanov so cerkev napolnili še ljudje iz Tržaškega in iz Slovenije. Pri pripravi občutene spominske prireditve so sodelovali tudi Slavistično društvo Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka in Ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija iz Celja.

Večer je uvedel zbor Mirko Filej, ki je pod vodstvom Zdravka Klanjščka zapel pesmi Med grobove tihe, Čez polja in Tožba. Besedila pesmi je napisala Ljubka Šorli, uglasbil pa jih je njen soprog in žrtev fašističnega nasilja, Lojze Bratuž. Član zbora Martin Srebrnič je v napovedi nastopa povedal, da so pesmi nastale v najtežjih trenutkih Ljubke Šorli: ob smrti mame, sestre in moža.