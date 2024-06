Poslovil se je glasbenik in zborovodja Hilarij Lavrenčič

V Doberdobu je odjeknila žalostna vest o smrti 62-letnega glasbenika, zborovodje in vsestranskega kulturnega delavca Hilarija Lavrenčiča, ki je za svoje delo na glasbenem področju prejel številne nagrade in priznanja. Leta 2018 mu je predsednik republike Sergio Mattarella podelil naziv viteza. V uradni listini so zapisali, da je Hilarij Lavrenčič odlikovanje prejel prejel »po zaslugi večletnega dirigiranja pevskega zbora društva Hrast iz Doberdoba, s katerim je nastopil na državni in mednarodni ravni. Bil je tudi eden izmed prvih zagovornikov čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo«.

Hilarij Lavrenčič je iz klavirja diplomiral leta 1982, iz zborovske kompozicije in dirigiranja pa leta 1994 na konservatoriju Jacopa Tomadinija v Vidmu, kjer je leta 1988 tudi dokončal študij harmonije, fuge in kontrapunkta. Od leta 1986 je bil kot korepetitor zaposlen v opernem gledališču Verdi v Trstu, v sezonah 2005/06 in 2010/11 tudi kot odrski dirigent. Leta 1985 je od očeta prevzel vodenje mešanega pevskega zbora Hrast iz Doberdoba. Z njim je lokalna skupina prerasla v prepoznavno zasedbo, ki je prejela vrsto nagrad in priznanj na prestižnih zborovskih tekmovanjih kot so Città di Vittorio Veneto, Polifonico v Arezzu, mednarodno tekmovanje v Negotinu in predvsem Naša Pesem v Mariboru, kjer je prejel pet zlatih in štiri srebrne plakete ter več posebnih priznanj in nagrad. Dolga leta je poučeval harmonijo in glasbeno analizo na Glasbeni matici in v slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel, v našem prostoru je večkrat sodeloval kot dirigent vokalno - instrumentalnih del iz slovenske in svetovne zakladnice in operet. Napisal je tudi nekaj zborovskih skladb, priredb slovenskih ljudskih pesmi in orkestracij. Za umetniške dosežke je leta 2016 prejel priznanje, ki ga ob slovenskem kulturnem prazniku podeljujeta krovni organizaciji SSO in SKGZ, v istem letu je bil prejemnik prve Špacapanove nagrade, ki jo podeljujeta društvo Cure Palliative Mirko Špacapan in Kulturni center Lojze Bratuž. Za večletno uspešno delovanje na glasbenem področju ga je leta 2018 predsednik italijanske republike Sergio Mattarella imenoval za viteza republike, pred dvema letoma je prejel nagrado Pavle Merkù za dosežke na zborovskem področju, ki jo Svet slovenskih organizacij in Združenje cerkvenih pevskih zborov Trst podeljujeta v sklopu projekta Cantate.