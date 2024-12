»Poznavanje slovenščine? Dolžnostno!«

»Hvala vsem in hvala za vse.« S slovensko zahvalo ob zaključku srečanja se je včeraj na goriški prefekturi prefekt Raffaele Ricciardi poslovil od časnikarjev, s katerimi se je soočal med svojim službovanjem v Gorici. Ricciardi je bil za goriškega prefekta imenovan marca 2021, medtem ko bo v ponedeljek, 9. decembra, prevzel vajeti prefekture v Ravenni. V Gorico na njegovo mesto prihaja Ester Fedullo, trenutno namestnica prefekta v Potenzi.

Prefekt, na najrazličnejših prireditvah ste udeležence nagovorili tudi v slovenščini ...

Seveda, gre za dolžnostno dejanje do enega izmed jezikov goriškega prostora.

Ste sploh vedeli za goriško večjezičnost, preden ste prišli v Gorico?

Nikakor. V Gorici nisem bil nikoli prej. Nekajkrat sem se odpravil po vino v Krmin, drugega o Gorici nisem vedel. Po drugi strani, kako bi človeku ne bil všeč kraj, ki je zmes tolikšnih kultur in jezikov?

Predsednik Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Paolo Petiziol mi je nekoč pripovedoval, da so pri njih doma govorili tudi v nemščini, slovenščini in furlanščini. Nedvomno me je goriška izkušnja tako poklicno kot osebno zelo obogatila.