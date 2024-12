Pričakovanje praznikov v znamenju lepih misli in želja

V raznih krajih na Goriškem so v prejšnjih dneh potekali božični nastopi in srečanje v znamenju lepih misli in želja.

Na trgu pred štandreško cerkvijo so minulo nedeljo izpeljali Praznik miru in prijateljstva. uvodoma je navzoče nagovoril Matej Klanjšček, medtem ko je za voščilo ob zaključku dogodka poskrbel Marjan Brescia, predsednik društva sKultura 2001, ki je dogodek organiziralo. Njegovi protagonisti so bili otroci, saj so zapeli najprej malčki iz štandreškega vrtca Pika Nogavička in zatem še učenci iz osnovne šole Frana Erjavca. Pred cerkvijo so starši prodajali piškote; izkupiček bo namenjen šoli in vrtcu za nakup šolskih potrebščin. Štandreški osnovnošolci so se v četrtek porazdelili v več skupin, nakar so se v spremstvu učiteljic in nekaterih domačinov odpravili na obisk približno petdesetih vaščanov in vaščank, ki imajo preko 85 let. »Letos je prišel na vrsto letnik 1939,« pojasnjuje Marjan Brescia.

V četrtek je bilo praznično v Jamljah, kjer je kulturno društvo Kremenjak poskrbelo za svojo tradicionalno božičnico. Nastopili so učenci tečajev diatonične harmonike, zapela je vokalna skupina Vihar, večer je sklenil harmonikarski orkester Kremenjak, ki ga vodi prof. Zoran Lupinc. Navzoče je v imenu društva nagovoril Bruno Oretti, zatem je večer povezoval Gabrijel Pahor, ki je posebno zahvalo namenil Igorju Croselliju, avtorju fotografij Doberdobskega jezera v vseh letnih časih, ki krasijo društveni koledar za prihodnje leto. Navzočim je voščil tudi doberdobski župan Peter Ferfoglia.

V Podgori so prejšnjo nedeljo prižgali zvezdo repatico na cerkvenem zvoniku in lučke v jaslicah. Nastopila sta mešani pevski zbor Mirko Špacapan in otroški pevski zbor Štmaver.