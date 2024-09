S sprehodom obudili spomin na goriške pesnike in pisatelje

Sončno vreme in prijetne temperature so minulo soboto prijazno pozdravile marsikateri dogodek, med drugimi tudi peti sprehod Literarna pokrajina Goriške z naslovom Sobivanje in ustvarjanje. Sprehod, ki je namenjen negovanju in obujanju literarne dediščine Goriške, je bil letos posvečen šestim pomembnih osebnostim našega prostora: naravoslovcu, pisatelju in učitelju Franu Erjavcu, jezikoslovcu in pisatelju Stanislavu Škrabcu, pesniku in duhovniku Simonu Gregorčiču, literarni zgodovinarki in jezikoslovki Lojzki Bratuž, pesniku in pisatelju Stanku Vuku ter duhovniku, pesniku, pisatelju in alpinistu Valentinu Staniču.

Program se je začel pred osnovno šolo Frana Erjavca v Novi Gorici, kjer je bila na ogled pisateljeva soba. Prisotne so naprej pozdravili ravnateljica osnovne šole Lara Brun, podžupan občine Nova Gorica Anton Harej ter pobudnica literarnih sprehodov Marija Mercina. Program, posvečen Erjavcu, se je nadaljeval z nastopom otroškega pevskega zbora in literarno-igrano točko učencev osnovne šole v Novi Gorici. Sledil je govor učiteljice osnovne šole Frana Erjavca v Štandrežu, Barbare Rustia, ki je spregovorila o zgodovini šole in odločitvi, da so jo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja poimenovali po njem. Številčen pevski zbor osnovne šole v Štandrežu je pod taktirko zborovodkinje Martine Hlede zaključili prijeten program na prvi postojanki.

Od Škrabca do Lojzke Bratuž

Od osnovne šole so se pohodniki najprej sprehodili do spomenika Franu Erjavcu in tam prisluhnili dijaku in dijakinji iz Elektrotehniške in računalniške šole Nova Gorica, ki sta prebrala nekaj odlomkov o njegovem življenju in iz njegovih del. Naslednja postojanka je bila ob spomeniku Stanislava Škrabca, kjer so dijaki gimnazije Nova Gorica pripravili branje pesmi, glasbeno točko in nekaj misli o pomenu slovenskega jezika.

Zadnji del programa se je odvijal na Kostanjevici, kjer je vse prisotne najprej pozdravil pater Niko Žvokelj. Stanislavu Škrabcu, po katerem je tudi poimenovana knjižnica na Kostanjevici, so se posvetili profesorica Ernesta Dejak Furlan skupaj z dijaki ter profesor iz Univerze v Ljubljani Matej Šekli. O goriškem slavčku je spregovoril mag. tujih jezikov, literatur in kulturnega turizma Tadej Pahor, ki je podal zanimiv pregled upesnjevanja pesmi Simona Gregorčiča. Predavanje je lepo dopolnil nastop ženske vokalne skupine Jezero pod vodstvom Daria Bertinazzija, ki je zapela tri Gregorčičeve pesmi. O Lojzki Bratuž je spregovorila njena dobra prijateljica, izr. univerzitetna profesorica Marija Pirjevec Paternu, ki je poudarila pomembnost dela literarne zgodovinarke ter njeno globoko poznavanje in razumevanje našega literarnega prostora. Novinar in esejist Martin Brecelj je spregovoril o življenju in smrti Stanka Vuka in njegove žene Danice Tomažič, docent na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Inštitutu za narodnostna vprašanja Robert Devetak pa o pestrem življenju in delovanju Valentina Staniča na Goriškem.

Za zaključek se je vodja Škrabčeve knjižnice Mirjam Brecelj zahvalila vsem sodelujočim in prisotne povabila na dogodke, s katerimi bodo ta teden na Kostanjevici proslavili pridobitev statusa kulturnega spomenika državnega pomena.