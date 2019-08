Sanacije strehe po nevihti Vaia

Nevihta Vaia, ki je konec oktobra lanskega leta opustošila številne gozdove v Karniji in Venetu, je povzročila škodo tudi na strehi štandreške cerkve, ki je potrebna sanacije. Pred nekaj dnevi so ob cerkvi namestili gradbeni oder, v prihodnjih dneh bodo izvedli sanacijski poseg.

»Močan veter je med lansko nevihto razmetal strešnike na strehi štandreške cerkve. Nastalo škodo so pred časom z zvonika opazili naši mladi pritrkovalci, takoj zatem smo vložili prošnjo na zavarovalnico, ki bo krila stroške za popravilo, saj smo zavarovani tudi pred naravnimi ujmami,« pravi štandreški župnik in škofov vikar za slovenske vernike na Goriškem Karel Bolčina, ki pojasnjuje, da so streho štandreške cerkve prenovili pred kakimi petindvajsetimi leti. Ker je streha prekrita tudi z zaščitno folijo, voda ni pronicala v cerkev, tako da v notranjosti ni škode. Zunanjost cerkve bi ne glede na škodo na strehi potrebovala lepotilni poseg; stene bi bilo treba prepleskati, saj se ponekod barva lušči. Najbolj dotrajana je severna stran zvonika, vendar Bolčina pojasnjuje, da bodo morali za vzdrževali poseg počakati na nov deželni razpis, saj so se sredstva, ki jih je nazadnje dala na razpolago dežela, v glavnem že izčrpala.Pred nekaj dnevi so gradbeno podjetje namestilo gradbeni oder okrog štandreške cerkve, tako da bodo delavci lahko varno poskrbeli za sanacijo poškodovane strehe. Poseg bodo izvedli v prihodnjih dneh, skupno je vreden približno trideset tisoč evrov.