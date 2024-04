Vodnik po povezanih mestih, ki se ne zmeni za državno mejo

Dark Theme

Več kulturna, večplastna, kompleksna in očarljiva: takšna je zgodba »dveh duš, združenih v goriškem somestju«, ki jo razkriva nova knjiga Gorica - Nova Gorica: Povezani mesti. Avtor dela, ki je veliko več kot navaden vodnik, je Andrea Bellavite - priznani teolog, novinar, pisatelj, družbeni delavec in radovedni popotnik -, sozaložnika sta Založništvo tržaškega tiska in založba Ediciclo iz Portogruara. Tako slovenska kot italijanska različica, katere naslov je Gorizia - Nova Gorica: due città in una, bosta izšli s podporo podjetja Transmedia. Knjiga bo na prodajnih mestih na voljo od 3. maja.

Avtor vodnika po povezanih mestih je Andrea Bellavite

Vodnik po prvi čezmejni Evropski prestolnici kulture izhaja pod pokroviteljstvom projekta GO! 2025 in je del uradnega programa, slovensko izdajo je podprl tudi Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Spremno besedo k slovenski različici je prispevala novogoriška pisateljica Anja Mugerli, ki je z romanom Pričakovanja med kandidati za 34. nagrado kresnik, za italijansko izdajo pa so uvodne besede zaupali furlanskemu profesorju in plodnemu pisatelju Angelu Floramu. Delo je razdeljeno na osem poglavij, ki predstavljajo ravno toliko brezmejnih poti, na katere se lahko odpravimo peš ali s kolesom ter spoznavamo zgodovino, arhitekturo in življenje prebivalcev somestja. Avtor le-tem dodaja še uvod in sklepni del - Za poglobitev -, v katerem navaja številne vodnike in druga knjižna dela, ki se ukvarjajo z Goricama.

»Na ozemlju, kjer danes stojita Nova Gorica in Gorica, so se stoletja prepletale številne kulture in bogatile tamkajšnje življenje. Dolga desetletja je mesti zaznamovala meja, ki je bila posledica nacionalizmov, ki so svoj vrhunec dosegli v prvi in drugi svetovni vojni. Andrea Bellavite obiskovalcu razkriva številne svetove, ki združujejo dve mesti v edinstveno celoto,» pravijo pri ZTT. Novo publikacijo, ki jo je uredila Martina Kafol, so vključili v zbirko, v katero sodi tudi vodnik Kako lep je Trst. Nova knjiga bo na voljo od 3. maja, ko bo v Kulturnem domu v Gorici ob 18. uri tudi njena prva uradna predstavitev. Z Bellavitejem se bodo pogovarjali direktorica EZTS GO Romina Kocina, prevajalka Pia Lešnik, novinar Marko Marinčič in predsednik Kulturnega doma Igor Komel.