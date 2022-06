Sovodenjska mladina ustvarja

Očarljive fotografije, ročno izdelani kvačkani izdelki, glasbena podlaga v živo in prigrizek. Tako je v sredo zvečer Kulturno društvo Sovodnje pod pokroviteljstvom sovodenjske občine res uspešno priredilo Aperitiv z mladimi ustvarjalci. Šlo je za odprtje razstave štirih mladih vaških umetnikov – Dejana Bacicchija, Štefana Čavdka, Vasje Butkoviča in Jasmin Butkovič –, ki so se občinstvu s svojimi umetniškimi deli predstavili v prostorih Kulturnega doma Jožefa Češčuta v sklopu Junijskih večerov ob umirjeni in prijetni glasbeni podlagi, za katero so poskrbeli gojenki Glasbene Matice Kristel Kovic in Nikol Zotti ter DJ Boškin.

Ob prigrizku in po uvodnem pozdravu odbornice društva Tine Balta so navzoče nagovorili ravno štirje razstavljavci, ki so na kratko spregovorili o svojih delih. Dejan Bacicchi je za razstavo izbral črno-bele fotografije dokumentarnega značaja, ki uprizarjajo čredo ovac, ki se je pred nekaj meseci mudila v sovodenjski občini. »Želel sem predstaviti nekaj utrinkov tega dogodka zato, ker se mi je zdela tema hkrati zanimiva in neobičajna,« je kot prvi pojasnil Bacicchi. Štefan Čavdek je publiki predstavil očarljive fotografije narave in pokrajine iz gorskega sveta, od Dolomitov do Julijskih Alp, medtem ko je Vasja Butkovič razstavil predvsem ženske portrete. Jasmin Butkovič pa je za razstavo pripravila kvačkano izdelane živali. »S svojimi izdelki želim pokazati tudi moderno plat kvačkanja, ki ni torej uporabno le za izdelavo prtičkov in podobnih izdelkov, a se ga lahko uporablja tudi za ustvarjanje dodelanih igrač – živali,« je povedala Jasmin Butkovič.

Z razstavo so bili člani Kulturnega društva Sovodnje zelo zadovoljni. Med udeleženci odprtja je bil tudi sovodenjski župan Luca Pisk. »Veseli smo predvsem zato, ker smo zamisel, ki je nastala že pred časom, končno uresničili. Z dogodkom smo namreč želeli širši javnosti predstaviti umetniške talente naše vasi in ovrednotiti njihova ustvarjalna dela; mislim, da nam je uspelo,« je za Primorski dnevnik povedala podpredsednica društva Alida Passon, ki je med drugim opozorila, da bo razstava na ogled tudi danes in jutri zvečer, ko se bo v prostorih Kulturnega doma zvrstilo še nekaj dogodkov.

Drevi ob 19.30 bo namreč na sporedu slavnostna seja občinskega sveta, na katero so vabljeni vsi občani; sledila ji bo predstava skupine Kababaretke. V soboto bo na vrsti večerni pohod Kje so tiste stezice, kjer plešejo kresnice, z zbirališčem pred Kulturnim domom ob 21. uri. Že ob 19.30 pa se bodo lahko otroci udeležili delavnice svetilk, ki jim bodo potem služile za večerni pohod po stezah ob Soči do Sotočja, kjer bo udeležence čakalo presenečenje. Za dodatne informacije in vpis se lahko zainteresirani obrnejo na Gajo (333-6444598) in Patrizio (338-1411463).