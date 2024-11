Število zaradi nasilja prijavljenih moških vse večje

Najmlajša jih ima 18, najstarejša 80. To je starostni razpon žensk, ki so v letošnjem letu poiskale pomoč pri združenju SOS Rosa, ki v Gorici, pa tudi v drugih krajih na Goriškem in v Deželi Furlaniji - Julijski krajini, že več kot dve desetletji ponuja pomoč žrtvam nasilja. Prag svetovalnic v Gorici, Gradežu, Gradišču, Gonarsu in Čedadu je od prvega januarja do 5. novembra prestopilo 205 žensk, od teh jih je 98 za pomoč zaprosilo prvič. Ostale, pojasnjuje predsednica združenja SOS Rosa Francesca Vuaran, se že dalj časa poslužujejo storitev združenja, pri katerem letos beležijo porast števila prijav nasilja varnostnim organom.

Priložnost za obračun dela, ki ga prostovoljke, psihologinje, odvetnice in druge figure nudijo žrtvam fizičnega, psihološkega in drugih oblik nasilja, je bila predstavitev programa dogodkov ob 25. novembru, mednarodnem dnevu proti nasilju nad ženskami. V primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki, se je število uporabnic precej povečalo (lani so jih od prvega januarja do 13. novembra našteli 182). Srednja starost žrtev nasilja je 43 let, oblike nasilja pa so najrazličnejše.

Ob upoštevanju dejstva, da je v 80 odstotkih primerov prisotna več kot ena oblika diskriminacije in kršitve ženskih pravic, je najbolj razširjena oblika zlorabe psihično nasilje, ki so ga zabeležili pri 98 odstotkih primerov. Le-to se navadno začne s posesivnostjo in nadzorom, manipuliranjem, žaljivkami, zmerjanjem, vpitjem in grožnjami, velikokrat pa psihično nasilje preraste v fizično.

