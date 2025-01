Sveta družina romjanskih učencev na razstavi jaslic

Na povabilo frančiškanskega samostana na Sveti Gori so učenci 5. B razreda osnovne šole Ljubke Šorli iz Romjana, pod mentorstvom veroučiteljice Nadje Ušaj Pregeljc in ob pomoči razrednih učiteljic, izdelali motiv Svete družine za 21. razstavo jaslic, ki je na ogled v svetišču svetogorske kraljice do 21. januarja. Na lepenko so učenci nalepili različne vrste papirja, volno, vato, izolacijske in druge reciklirane materiale. Izdelek je učence povezal v skupinsko delo in medsebojno pomoč v izražanju lastne ustvarjalnosti. V duhu dobrih čezmejnih odnosov in v pričakovanju dogodkov obeh Goric je prispevek učencev lep poklon umetnosti.