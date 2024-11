Po Gradišču, Krminu, Turjaku, Tržiču in nekaterih drugih krajih na Goriškem so v torek tatovi obiskali tudi Štandrež. Neznanci so po potrjenih informacijah vlomili v dve hiši, v kateri so se prikradli, ko stanovalcev ni bilo doma.

Že v zgodnjih popoldanskih urah naj bi se potikali po Ulici Natisone. »Vstopili so z vrtne strani. Skočili so čez mrežo in nato skozi okno vlomili v kletne prostore, kjer je prostor za druženje. Odnesli so le kos pršuta in dva hlebca sira, za sabo pa so pustili pravo razdejanje, kot da bi padla atomska bomba. Po sobi so razmetali popolnoma vse, od krožnikov do skodelic,« je za Primorski dnevnik povedala stanovalka in dodala, da so sosedje videli neznanca, ki se je potikal po ulici, in registrsko tablico posredovali varnostnim organom. V popoldanskih urah je po informacijah, ki so nam jih posredovali karabinjerji, prišlo tudi do vloma tudi v Ulici Livenza. »Škodo stanovalci še preverjajo,« so nam sporočili s poveljstva.