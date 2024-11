Tečaja furlanščine v angleškem in španskem jeziku

Iz furlanskih krajev na Goriškem in Videmskem se je na prehodu med osemnajstim in devetnajstim stoletjem odselilo zelo veliko družin in posameznikov. Eni so se odpravili čez »lužo«, drugi v Avstralijo, spet tretji so se razpršili po Evropi. Njihovim potomcem je furlansko filološko društvo ponudilo priložnost, da se udeležijo dveh spletnih tečajev furlanščine, ki jo bodo poučevali v angleškem oz. španskem jeziku.

V obeh primerih so zasedena vsa razpoložljiva mesta, tečajniki (skupno jih je 150) živijo v Argentini, Avstraliji, Kanadi, Španiji, Urugvaju in Združenih državah Amerike, nekateri tudi v Avstriji, Nemčiji, Grčiji, Nizozemski in Južni Afriki. Velika večina izmed njih je potomcev nekdanjih furlanskih emigrantov.